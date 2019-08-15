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Возле Офиса Зеленского провалился асфальт: фото с места ЧП

1.1т Читать материал на украинском

В четверг, 15 августа, возле Офиса президента Владимира Зеленского в центре Киева, на улице Лютеранской, провалился асфальт.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации "Киевавтодор". Она объяснила, что провал случился "из-за коммуникаций". По данным корпорации, это случилось около 7:00.

По версии "Информатора", яма образовалась на проезжей части около 9:00. Улица была пустой в момент происшествия, поэтому ни одна машина не пострадала.

Возле ОП провалился асфальт

Возле ОП провалился асфальт

Telegram/Kyiv Live

На Telegram-канале "Kyiv Live" сообщили, что среднюю полосу движения на улице частично перекрыли, но дальнейший обвал дороги не исключен.

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За информацией "Київтеплоенерго", происшествие случилось из-за повреждения трубопровода на улице Лютеранской, 23.

Пост Kyiv Live

Пост Kyiv Live

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 30 июля возле Центрального железнодорожного вокзала провалился асфальт – в огромной яме виднелись трубы..

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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