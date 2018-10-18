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/Жизнь столицы

''Восстановление исторической памяти'': в Киеве декоммунизировали очередную улицу

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В Киеве переименовали ул. Маршала Жукова на ул. Кубанской Украины. За такое решение 18 октября проголосовали депутаты Киевсовета.

В пресс-службе КГГА пояснили, что новое название выбирали ради восстановления исторической памяти о казачьем государственном формировании на Кубани. Общественное обсуждение относительно переименования улицы проходило с мая по июль 2017 года.

"Улица Маршала Жукова расположена в жилмассиве Лесной. Пролегает от ул. Киото до ул. Космонавта Волкова. Она возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая. Название в честь советского военного деятеля Георгия Жукова улица получила в 1974 году", — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

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''Восстановление исторической памяти'': в Киеве декоммунизировали очередную улицу

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве решили переименовать одну из крупнейших центральных улиц. Ее предложено назвать в честь украинского режиссера Юрия Ильенко.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Левитов Александр
Левитов Александр
Укродебилизм во всей красе )))
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Сергеев Дмитрий
Сергеев Дмитрий
Можно ещё что-нибудь переименовать в ул.Кубинской Украины. И та и другая существует только в воображении рагуль.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
"Улица Маршала Жукова расположена в жилмассиве Лесной. Пролегает от ул. Киото до ул. Космонавта Волкова. Она возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая. Название в честь советского военного деятеля Георгия Жукова улица получила в 1974 году" Сами постройте, а потом переименовывайте.
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Arhangelski Juri
Arhangelski Juri
Скала Богдан, Переименовывает не население, которое строило, а правители. А новые правители там, наверное, руки не прикладывали?! А только таблички новые и проводят уточнение пасторов?!
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Скала Богдан
Скала Богдан
Бурмистров Вадим, а це може,, роботяги " кацапи в Україні все побудували?
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