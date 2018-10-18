''Восстановление исторической памяти'': в Киеве декоммунизировали очередную улицу

В Киеве переименовали ул. Маршала Жукова на ул. Кубанской Украины. За такое решение 18 октября проголосовали депутаты Киевсовета.

В пресс-службе КГГА пояснили, что новое название выбирали ради восстановления исторической памяти о казачьем государственном формировании на Кубани. Общественное обсуждение относительно переименования улицы проходило с мая по июль 2017 года.

"Улица Маршала Жукова расположена в жилмассиве Лесной. Пролегает от ул. Киото до ул. Космонавта Волкова. Она возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая. Название в честь советского военного деятеля Георгия Жукова улица получила в 1974 году", — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве решили переименовать одну из крупнейших центральных улиц. Ее предложено назвать в честь украинского режиссера Юрия Ильенко.