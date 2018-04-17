У Киева появится новый герб: выяснилась причина

В Киеве городские власти собираются разработать и утвердить новый символ.

Ни один из ныне существующих гербов Киева не является утвержденным должным образом. Для того, чтобы город наконец-то обрел единый и законный герб, столичные власти планируют утвердить новый. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook.

По словам Прокопива, необходимость внести изменения в городскую символику возникла из-за Нацбанка Украины. НБУ запросило разрешение на чеканку киевского герба на монетах, но документа, определяющего порядок использования городской символики, не существует. Также выяснилось и то, что оба герба не были утверждены.

Facebook Владимир Прокопив

Facebook Владимир Прокопив

"В столице используется сразу два герба, один из которых не утвержденный, другой утвержденный еще в 90-х годах, но с неправильным описанием", ― рассказал чиновник.

Украинское геральдическое общество провело экспертизу обоих гербов и признало их исторически необоснованными и не отвечающими принципам, правилам и традициям европейской геральдики.

Facebook Владимир Прокопив

Новый герб власти обещают утвердить в соответствии с законами исторической геральдики и требованиями современности.

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