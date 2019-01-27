В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

В Киеве вечером 27 января состоялось факельное шествие, посвященное памяти Героев Крут.

Активисты с флагами и транспарантами прошли по центральным улицам столицы, передает Цензор.НЕТ (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Марш стартовал от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы - монумента памяти Героев Крут - и завершился молебном.

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2018 году отмечала 100-летие битвы под Крутами.

Украинские курсанты, студенты и школьники 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в 130 км от Киева героически погибли в бою с армией большевиков. Отряд киевских курсантов и "Свободного казачества", состоявший из 400 человек, противостоял четырехтысячной армии. В сражении украинцы потеряли до 100 человек, а нападавшие - более 300.

Бой на станции Круты задержал армию большевиков на четыре дня. Таким образом, добровольцы Украинской Народной Республики удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, что oозначало международное признание независимости УНР.

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