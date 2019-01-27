|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

1.7тЧитать материал на украинском

В Киеве вечером 27 января состоялось факельное шествие, посвященное памяти Героев Крут.

Активисты с флагами и транспарантами прошли по центральным улицам столицы, передает Цензор.НЕТ (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

Марш стартовал от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы - монумента памяти Героев Крут - и завершился молебном.

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

В центре Киева прошло факельное шествие: фото и видео

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2018 году отмечала 100-летие битвы под Крутами.

Украинские курсанты, студенты и школьники 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в 130 км от Киева героически погибли в бою с армией большевиков. Отряд киевских курсантов и "Свободного казачества", состоявший из 400 человек, противостоял четырехтысячной армии. В сражении украинцы потеряли до 100 человек, а нападавшие - более 300.

Бой на станции Круты задержал армию большевиков на четыре дня. Таким образом, добровольцы Украинской Народной Республики удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, что oозначало международное признание независимости УНР.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
5
Смешно
10
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Опять начался очередной сеанс самовозбуждения и впадание в транс с карнавалами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
"ненацисты" холокост отпраздновали
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Слава Українській нації та захисникам України!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мишкин Александр, Мейдэй, мэй дэй
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги