"Маф на крыше!" В центре Киева нагло изуродовали здание пристройкой

В центре Киева, на Майдане Независимости, киевлянин изуродовал знаменитое здание пристройкой на крыше.

Об этом на своей странице в Facebook написала экс-заместитель министра культуры Тамара Мазур. Здание находится прямо в сердце майдана (чтобы посмотреть фото, досколльте страницу доконца).

Она отметила, что киевлянин наверняка не в курсе о том, что якобы власти планируют номинировать здания в центре столицы в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центр Киева

"Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь – типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курничок. Вы думаете он что-то слышал о намерении столичной власти номинировать ансамбль улицы Крещатик в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО? Нет, не думаю! Он слышал лишь то, что каждый квадратный метр на Майдане Независимости - золотой", – написала Мазур.

Она добавила, что по ее мнению, проблема Киева - это не власть, а сами киевляне.

В комментариях к посту разгорелась целая дискуссия. Многие пользователи предположили, что житель центра столицы дал взятку властям Киева и они разрешили ему сделать это странную пристройку.

В центре Киева нагло изуродовали здание пристройкой Facebook Тамара Мазур

В центре Киева нагло изуродовали здание пристройкой Facebook Тамара Мазур

В центре Киева нагло изуродовали здание пристройкой Facebook Тамара Мазур

В центре Киева нагло изуродовали здание пристройкой Facebook Тамара Мазур

В центре Киева нагло изуродовали здание пристройкой Facebook Тамара Мазур

В центре Киева нагло изуродовали здание пристройкой Facebook Тамара Мазур

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