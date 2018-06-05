В ТРЦ в центре Киева обвалилась крыша: опубликованы фото

В центре Киева в ТРЦ "Глобус" частично обвалилась крыша одного из магазинов.
Упали куски металлической решетки и бетона, передает с места событий корреспондент "Громадського радіо".
Обвал произошел в магазине одежды PEAK. В ходе ЧП никто не пострадал.
"Громадське радіо"
"Громадське радіо"
"Громадське радіо"
Причины обрушения устанавливаются.
Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в отделении детской больницы обвалилась кирпичная кладка.
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