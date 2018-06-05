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В ТРЦ в центре Киева обвалилась крыша: опубликованы фото

2.1тЧитать новость на украинском

В центре Киева в ТРЦ "Глобус" частично обвалилась крыша одного из магазинов.

Упали куски металлической решетки и бетона, передает с места событий корреспондент "Громадського радіо".

Обвал произошел в магазине одежды PEAK. В ходе ЧП никто не пострадал.

"Громадське радіо"

"Громадське радіо"

Новости
В центре Днепра обвалилась стена дома

"Громадське радіо"

Причины обрушения устанавливаются.

Как писал OBOZREVATEL, под Киевом в отделении детской больницы обвалилась кирпичная кладка.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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