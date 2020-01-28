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28 января • обновлено в 03:21
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В сети появилось архивное фото Бессарабского рынка в Киеве: как изменилось место

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В сети появилось невероятное архивное фото одного из самых дорогих рынков Киева – Бессарабского в 1960 году.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина". OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как изменилось здание с годами.

"Бессарабка, 1960-й год", – коротко написал автор фото. Под постом менее чем за сутки собралось около 1300 лайков и более 420 репостов.

Как выглядел Бессарабский рынок в 1960 году:

Бессарабский рынок в 1960 году

Бессарабский рынок в 1960 году

Facebook/Клуб коренного киевлянина

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Изменился до неузнаваемости: в сети появились невероятные фото Киева более 100 лет назад

Как выглядит Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах:

Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах

Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах

delo.ua

Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах

Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах

kiev.zagranitsa.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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