В сети появилось архивное фото Бессарабского рынка в Киеве: как изменилось место

В сети появилось невероятное архивное фото одного из самых дорогих рынков Киева – Бессарабского в 1960 году.
Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина". OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как изменилось здание с годами.
"Бессарабка, 1960-й год", – коротко написал автор фото. Под постом менее чем за сутки собралось около 1300 лайков и более 420 репостов.
Как выглядел Бессарабский рынок в 1960 году:
Бессарабский рынок в 1960 году
Facebook/Клуб коренного киевлянина
Как выглядит Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах:
Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах
delo.ua
Бессарабский рынок в 2010-х и 2020-х годах
kiev.zagranitsa.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.
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