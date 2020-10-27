В сети показали раритетное фото Русановского канала в Киеве

В сети показали раритетное фото Русановского канала вокруг жилого массива Русановка в Киеве.

Снимок датированный 1986 годом опубликовали на странице "Мы из СССР" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Русановский канал, Киев, 1986 год", – говорится в публикации.

В комментариях под фото киевляне отметили, что канал не только сохранился до наших дней, фонтаны возле него "стали круче и с подсветкой".

Отметим, что длина канала – 2 километра 700 метров, ширина – около 40 метров, глубина – 3-4 метра. Он несудоходный.

Через канал построены пять мостов: три автомобильных и два пешеходных.

Русановский канал был создан во второй половине 60-х годов XX века во время строительства жилого массива Русановка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети. Снимок датирован 1990-ми годами.