Главная Новости
4 марта • обновлено в 03:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В сети показали Дом с химерами в Киеве более 100 лет назад: как изменилось место

598
Читать материал на украинском

В сети опубликовали архивное фото впечатляющего Дома с химерами, что на улице Банковой в Киеве.

Снимок датирован 1900 годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть раритетное фото и оценить, как это место выглядит в современности.

Дом с химерами в Киеве в 1900-х годах

Дом с химерами в Киеве в 1900-х годах

Дом с химерами в Киеве в 1900-х годах

Клуб коренного киевлянина

Дом с химерами в Киеве в современности

Дом с химерами в Киеве в современности

Дом с химерами в Киеве в современности

dayting.com.ua

Дом с химерами в Киеве в современности

Дом с химерами в Киеве в современности

tonkosti.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась раритетная открытка с улицей Крещатик в Киеве, по которой еще не ездили машины, а ходили воли. Она датирована 1880-ми годами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации