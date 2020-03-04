В сети показали Дом с химерами в Киеве более 100 лет назад: как изменилось место

В сети опубликовали архивное фото впечатляющего Дома с химерами, что на улице Банковой в Киеве.
Снимок датирован 1900 годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть раритетное фото и оценить, как это место выглядит в современности.
Дом с химерами в Киеве в 1900-х годах
Дом с химерами в Киеве в 1900-х годах
Клуб коренного киевлянина
Дом с химерами в Киеве в современности
Дом с химерами в Киеве в современности
dayting.com.ua
Дом с химерами в Киеве в современности
tonkosti.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась раритетная открытка с улицей Крещатик в Киеве, по которой еще не ездили машины, а ходили воли. Она датирована 1880-ми годами.
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