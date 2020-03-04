В сети показали Дом с химерами в Киеве более 100 лет назад: как изменилось место

В сети опубликовали архивное фото впечатляющего Дома с химерами, что на улице Банковой в Киеве.

Снимок датирован 1900 годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть раритетное фото и оценить, как это место выглядит в современности.

Дом с химерами в Киеве в 1900-х годах

Дом с химерами в Киеве в 1900-х годах Клуб коренного киевлянина

Дом с химерами в Киеве в современности

Дом с химерами в Киеве в современности dayting.com.ua

Дом с химерами в Киеве в современности tonkosti.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась раритетная открытка с улицей Крещатик в Киеве, по которой еще не ездили машины, а ходили воли. Она датирована 1880-ми годами.

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