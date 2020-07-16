В сеть слили фото разрушенного войной Киева: впечатляющие кадры

Регулировщица и транспорт в столице после битвы за Киев в 1943 году. Facebook/Игорь Потабачный

В сети показали архивные фото столицы после исторической битвы за Киев в 1943 году в рамках Второй мировой войны.

Снимки опубликовал киевляне Игорь Потабачный на странице "Старые фото Киева" в Facebook. Все кадры датированы 1943-1945 годами (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фото видно полуразрушенные дома Киева, старые машины на дорогах, военную технику, солдат, гражданских лиц, в частности, во время восстановления Крещатика. Все снимки – черно-белые.

Оборона столицы после битвы за Киев в 1943 году Facebook/Игорь Потабачный

Храм в столице после битвы за Киев в 1943 году Facebook/Игорь Потабачный

Соцгород в столице после битвы за Киев в 1943 году Facebook/Игорь Потабачный

Майдан Незалежности (теперь) в столице после битвы за Киев в 1943 году Facebook/Игорь Потабачный

Работы по восстановлению Крещатика в столице после битвы за Киев в 1943 году Facebook/Игорь Потабачный

КНУ имени Тараса Шевченко в столице после битвы за Киев в 1943 году Facebook/Игорь Потабачный

КНУ имени Тараса Шевченко в столице после битвы за Киев в 1943 году Facebook/Игорь Потабачный

Сообщение в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото танков на улице Крещатик в Киеве перед Второй мировой войной (началась 1 сентября 1939 года). Снимок датирован 7 ноября 1938 года.