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23 апреля • обновлено в 11:04
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В общежитии на Киевщине подтвердили почти 80 случаев COVID-19: среди больных – много детей

9.4т
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В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19, по состоянию на утро 23 апреля подтвердили 78 случаев этого заболевания, в том числе 16 – у детей.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации на своей странице в Facebook. Утром Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины" завершило ПЦР-тестирование жителей этого общежития.

Так, всего было проверено 224 образца биологического материала. В результате подтвердили 78 случаев COVID-19, в том числе 16 – у детей до 17 лет. Среди зараженных – двое работников общежития.

В общежитии на Киевщине подтвердили почти 80 случаев COVID-19. Иллюстрация

В общежитии на Киевщине подтвердили почти 80 случаев COVID-19. Иллюстрация

Три пациента по состоянию на 23 апреля находились в больнице, остальные – на самоизоляции по месту жительства. Также было обследовано четырех полицейских и медицинскую сестру – результаты тестирования оказались отрицательными.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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