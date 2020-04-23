В общежитии на Киевщине подтвердили почти 80 случаев COVID-19: среди больных – много детей

В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19, по состоянию на утро 23 апреля подтвердили 78 случаев этого заболевания, в том числе 16 – у детей.
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Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации на своей странице в Facebook. Утром Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины" завершило ПЦР-тестирование жителей этого общежития.
Так, всего было проверено 224 образца биологического материала. В результате подтвердили 78 случаев COVID-19, в том числе 16 – у детей до 17 лет. Среди зараженных – двое работников общежития.
В общежитии на Киевщине подтвердили почти 80 случаев COVID-19. Иллюстрация
Три пациента по состоянию на 23 апреля находились в больнице, остальные – на самоизоляции по месту жительства. Также было обследовано четырех полицейских и медицинскую сестру – результаты тестирования оказались отрицательными.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В общежитии города Вишневое Киевской области зафиксировали внезапную вспышку коронавируса COVID-19. Заразилось 37 человек, двое погибли.
Появилась информация, что тесты на коронавирус в общежитии Вишневого начали делать только спустя почти неделю после первой смерти.
Утром 22 апреля заместитель городского головы Георгий Майсурадзе заявил, что два блока заведения заперлись и не допускали к себе никого, в том числе и полицию.
22 апреля в общежитии города Вишневое COVID-19 обнаружили еще у 12 человек, шестеро из которых – дети.
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