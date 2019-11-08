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8 ноября • обновлено в 12:38
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"В критическом состоянии!" Ученые забили тревогу из-за разрушения моста Патона в Киеве

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Уникальный мост Патона в Киеве – в критическом состоянии и нуждается в реконструкции. Для того, чтобы избежать разрушения, нужно прекратить по нему движение транспорта весом более 10 тонн.

Сооружение было введено в эксплуатацию еще в 1953 году и ее срок уже истек. Об этом рассказал представитель Института электросварки, доктор технических наук Валерий Позняков на заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы, написал "Апостроф".

Он считает, что необходимо прекратить движение по мосту грузового транспорта весом от 10 тонн и более, а также сделать реконструкцию, чтобы избежать разрушения.

Ученые забили тревогу из-за разрушения моста Патона в Киеве

Ученые забили тревогу из-за разрушения моста Патона в Киеве

Еще в 2018 году в сооружения, которое является первым в мире цельносварным мостом длиной 1543 метра, зафиксировали разрушение поперечных балок. Техническое обследование подтвердило, что мост – в критическом состоянии и неработоспособен.

Толщина металла нижнего пояса моста уменьшилась вдвое, это же произошло и со стенкой главной балки, металлоконструкции серьезно повредились из-за коррозии, лотки под деформационными швами разрушились – поэтому вода накапливалась и попадала на металлические конструкции.

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Ученый уверен, что нужно восстановить физико-механические и эксплуатационные свойства моста с применением новых современных материалов при ремонте. Также можно, не меняя существенно форму, расширить объект и сделать дополнительные полосы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
мост Патона
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
А еде экспертное мнение Медовора?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А если таки перекрасить его в жовто блакiтний и переименовать в мост им. степы кошкодава, ыщо лет 100 простоит!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А по Крымскому скоро поезда пойдут :-)
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