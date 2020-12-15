В киевском метро коллапс из-за "минирования". Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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В метро Киева скопилось много людей

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" перекрыли из-за сообщения о минировании, что привело к образованию толкучки на "Палаце Спорта".

Соответствующие видео массового скопления людей появились в социальных сетях (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

В метро Киева образовалась толкучка.

"Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", – сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Скопление людей на станции "Палац Спорта".

Проверка еще продолжается, а информацию о ее результатах пообещали обнародовать сразу по завершению.

Закрытие привело к образованию толкучки на другой пересадочной станции – "Палац Спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало несколько столбов освещения. В результате этого движение было полностью перекрыто.

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