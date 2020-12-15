В киевском метро коллапс из-за "минирования". Видео
В Киеве станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" перекрыли из-за сообщения о минировании, что привело к образованию толкучки на "Палаце Спорта".
Соответствующие видео массового скопления людей появились в социальных сетях (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).
"Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", – сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.
Проверка еще продолжается, а информацию о ее результатах пообещали обнародовать сразу по завершению.
Закрытие привело к образованию толкучки на другой пересадочной станции – "Палац Спорта".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало несколько столбов освещения. В результате этого движение было полностью перекрыто.