В киевском госпитале нужна помощь раненым бойцам АТО

В Киеве в Главном военном клиническом госпитале нужна помощь для тяжелораненых бойцов АТО.

Об этом сообщила волонтер военного госпиталя Наталья Юсупова в своем Facebook.

"Пока страну разрывают политические скандалы, на фронте продолжают погибать и получать ранения наши воины. У нас в госпитале лежат тяжелые бойцы, есть очень тяжелые, которым исполнилось едва 20 лет. Очень тяжелые ребята воины лежат в гематологии, у которых онкология, вчера умер солдат, которому было всего 23 года", - написала она.

Наталья Юсупова обратилась к украинцам: "Наши потребности все те же, кофе, чай, сахар, йогурты, соки, вода, колбаса, сыр, одноразовые пеленки, из лекарств "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах очень нужны. Из одежды: куртки, спортивные костюмы, футболки".

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Карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, Приват

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