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/Жизнь столицы

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

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В Киеве в среду, 19 декабря, началось торжественное зажжение главной елки страны на Софийской площади. В мероприятии принимают участие городской глава Виталий Кличко, жена президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса.

Праздничный концерт начался в 18:00 с выступления Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

Также в ходе празднований пройдут выступления певиц Illariya и Riya и группы "Скай". Помимо этого, для гостей вечера подготовили целый ряд сюрпризов от спонсоров новогоднего городка.

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

"112"

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Главное праздничное дерево страны украсили несколько километров гирлянды, оформленной в виде кристаллов.

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

"112"

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

"112"

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

"Еспрессо"

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

"Еспрессо"

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

"Еспрессо"

Поздравление Святого Николая на сцене

Поздравление Святого Николая на сцене

В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря стало известно, что главная елка Украины украшена тысячью игрушек-хрусталиков и выполнена в холодных тонах. Высота дерева составило 25 метров.

К установке елки приступили в Киеве 6 декабря на Софийской площади. Монтаж дерева начали с верхушки.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Новый год
Персона
Марина Порошенко
Место
УкраинаКиев
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