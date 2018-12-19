В Киеве зажгли главную елку страны: первые фото и видео

В Киеве в среду, 19 декабря, началось торжественное зажжение главной елки страны на Софийской площади. В мероприятии принимают участие городской глава Виталий Кличко, жена президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса.

Праздничный концерт начался в 18:00 с выступления Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

Также в ходе празднований пройдут выступления певиц Illariya и Riya и группы "Скай". Помимо этого, для гостей вечера подготовили целый ряд сюрпризов от спонсоров новогоднего городка.

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Главное праздничное дерево страны украсили несколько километров гирлянды, оформленной в виде кристаллов.

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"Еспрессо"

"Еспрессо"

Поздравление Святого Николая на сцене

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря стало известно, что главная елка Украины украшена тысячью игрушек-хрусталиков и выполнена в холодных тонах. Высота дерева составило 25 метров.

К установке елки приступили в Киеве 6 декабря на Софийской площади. Монтаж дерева начали с верхушки.