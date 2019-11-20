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20 ноября • обновлено в 16:18
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В Киеве заработает первая стоянка для такси: когда и где именно

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В Киеве с четверга, 21 ноября, заработает первая специально оборудованная стоянка для такси.

Она будет расположена в центре города – на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве заработает первая стоянка для такси

В Киеве заработает первая стоянка для такси

Facebook Николая Поворозника

Позже еще несколько аналогичных стоянок появятся на улицах:

  • Городецкого;

  • Вокзальная,1;

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  • Большая Васильковская, 65-57/3;

  • Большая Васильковская, 84-74.

В Киеве заработает первая стоянка для такси

В Киеве заработает первая стоянка для такси

Facebook Николая Поворозника

Она будет расположена в центре города – на улице Богдана Хмельницкого

Она будет расположена в центре города – на улице Богдана Хмельницкого

Facebook Николая Поворозника

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появилась возможность оплатить парковку с помощью электронных абонементных талонов.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Новости Киева
Место
Украина Киев
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