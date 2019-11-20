В Киеве заработает первая стоянка для такси: когда и где именно

В Киеве с четверга, 21 ноября, заработает первая специально оборудованная стоянка для такси.
Она будет расположена в центре города – на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве заработает первая стоянка для такси
Facebook Николая Поворозника
Позже еще несколько аналогичных стоянок появятся на улицах:
Городецкого;
Вокзальная,1;
Большая Васильковская, 65-57/3;
Большая Васильковская, 84-74.
В Киеве заработает первая стоянка для такси
Facebook Николая Поворозника
Она будет расположена в центре города – на улице Богдана Хмельницкого
Facebook Николая Поворозника
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появилась возможность оплатить парковку с помощью электронных абонементных талонов.
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