В Киеве заработает первая стоянка для такси: когда и где именно

В Киеве с четверга, 21 ноября, заработает первая специально оборудованная стоянка для такси.

Она будет расположена в центре города – на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве заработает первая стоянка для такси Facebook Николая Поворозника

Позже еще несколько аналогичных стоянок появятся на улицах:

Городецкого;

Вокзальная,1;

Большая Васильковская, 65-57/3;

Большая Васильковская, 84-74.

В Киеве заработает первая стоянка для такси Facebook Николая Поворозника

Она будет расположена в центре города – на улице Богдана Хмельницкого Facebook Николая Поворозника

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появилась возможность оплатить парковку с помощью электронных абонементных талонов.

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