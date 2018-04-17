В Киеве заметили ядовитых змей: как уберечься от нападения

На столичном жилом массиве Троещина киевляне заметили ядовитых змей.

"Выбрались на пикничок…и не только мы", ― подписала в Facebook фотографии с тремя змеями пресс-секретарь КП "Киевметрополитен" Наталья Макогон.

Facebook Наталка Макогон

Facebook Наталка Макогон

Facebook Наталка Макогон

По словам киевлянки, во время отдыха на природе они заметили двух гадюк и одного неядовитого ужа. Также Макогон отметила, что видит ядовитых змей в Киеве впервые.

"Тут я только могу процитировать песню ― "я знаю точно невозможное возможно". Сама до этого никогда в Киеве не встречала гадюк", ― заметила Наталья.

Facebook Наталка Макогон

В комментариях также отметили, что опасность такие змеи составляют куда меньшую, чем "гопники в Киеве".

"Уж и гадюка. Если их не трогать, то обе не опасны! И откуда у людей этот дурацкий страх!? Получить по голове от гопника или умереть от ножа при ограблении значительно больше шансов в Киеве, чем пострадать от змеиного укуса", ― написал Павел Багмут.

Facebook Наталка Макогон

Специалисты однако отмечают, что в случае встречи со змеей необходимо придерживаться определенных правил поведения: не трогать их и не убивать, а просто пройти мимо. Если же змея забралась к вам на территорию дома, лучше всего позвонить спасателям или в полицию.

"Если отдыхаете на природе, нужно сначала осмотреть место, не подходить к кустарникам, не отдыхать у трухлявых деревьев, где много животных может спрятаться. В Украине есть только одна змея, которая может нападать на людей, - это полоз желтобрюхий. Она не ядовита, но достаточно агрессивна. Водится в степях ", ― рассказал "Обозревателю" биолог зоопарка в Межигорье Сергей Григорьев.

Как писал "Обозреватель", запорожец нашел змею в областной больнице города.