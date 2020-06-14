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14 июня • обновлено в 11:12
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В Киеве зафиксирован новый скачок COVID-19: названы опасные районы

2.7т
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За прошедшие сутки, 13 июня, коронавирусная болезнь была диагностирована еще у 66 жителей Киева. Всего в столице пандемия охватила уже 3904 человека, из них 6 – медики.

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Умерло от опасной болезни 88 киевлян, из которых один – за последние сутки. Об этом написал на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, 13 июня COVID-19 был диагностирован у:

  • 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;

  • 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;

  • 3 девочек – одной 4 года, двум – по 11 и мальчика, которому 9 лет.

Коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве

Telegram-канал Виталия Кличко

Кличко уточнил, что в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 12. В Соломенском – 11. В Голосеевском и Деснянском – по 8. Соблюдайте элементарные правила, не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!" – обратился мэр Киева к киевлянам.

Коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве

В Киеве зафиксирован новый скачок COVID-19: названы опасные районы

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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