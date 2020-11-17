В Киеве выпал первый снег. Фото и видео

Во вторник, 17 ноября, в Киеве и области выпал первый снег.

Осадки пока не сильно обильные (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным "Киевавтодора", мокрый снег будет идти до утра 18 ноября при температуре от +1° до -2°. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают трассы и тротуары посыпочными материалами.

Для ликвидации последствий непогоды выделено 544 единицы специальной техники.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".