В Киеве вода на всех пляжах не соответствует санитарным нормам, – результаты исследования

В Киеве вода на всех пляжах не соответствует санитарным нормам. kyiv.depo.ua

В Киеве по состоянию 22 июля вода на всех пляжах не соответствовала санитарным нормам.

Об этом написала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве на своем сайте. Специалисты исследовали воду в местах массового отдыха населения на водных объектах столицы.

"Исследованы пробы воды открытых водоемов, отобранные 20 июля, не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений", – говорится в сообщении.

Так, превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) обнаружили на всех пляжах Киева ("Венеция", "Радуга" ("Веселка"), "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга" ("Райдуга"), "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Галерный", "Черторой", "Вербный" и "Пуща-Водица").

Также зафиксировано:

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж "Предместная Слободка";

плавающие примеси на пляжах: "Венеция", "Радуга" ("Веселка"), "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный"(мелкие водоросли);

отклонения из-за запаха – пляж "Галерный";

отклонения из-за водородного показателя – пляж "Вербный";

биохимическая потребность в кислороде (БПК5) – пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

До улучшения показателей воды указанными пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха – без купания.

Также пробы воды из питьевых фонтанчиков, которые работают на столичных пляжах, не соответствовали необходимым гигиеническим требованиям по следующим показателям:

общее железо: пляжи "Радуга" ("Райдуга"), "Центральный" и "Черторой";

марганец: пляжи "Центральный" и "Черторой";

общее микробное число: пляжи "Вербный", "Галерный", "Пуща-Водица", "Тельбин" и "Черторой";

наличие общих коли-форм: пляжи "Вербный", "Галерный", "Пуща-Водица", "Тельбин" и "Черторой";

количество бактерий группы кишечной палочки: пляжи "Пуща-Водица" и "Черторой".

Исследование воды из питьевых фонтанчиков на пляжах "Радуга" ("Райдуга") и "Тельбин" не проводили из-за неблагоприятных погодных условий. А на пляже "Троещина" такие фонтанчики отсутствуют.

О результатах исследований сообщили Киевскую городскую государственную администрацию и коммунальное предприятие "Плесо". Представлены предложения о необходимости проведения мероприятий по соблюдению санитарного законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на начало июля большое количество водоемов в местах массового отдыха населения также не соответствовало необходимым требованиям.