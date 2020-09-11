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В Киеве состоится забег в поддержку нацгвардейца Маркива

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Жизнь столицы
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В Киеве состоится забег в поддержку нацгвардейца Маркива

В Киеве 27 сентября состоится забег в поддержку украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.

Как сообщает пресс-служба МВД, забег состоится в столичном Парке Славы.

"Это инициатива, к которой следует присоединиться минимум по двум причинам! Во-первых, так мы выразим поддержку Виталию, ведь сейчас ему крайне важно видеть и слышать, что он не один! Во-вторых, что может быть лучше утреннего воскресного забега в хорошей компании?" – отмечено в сообщении.

В Киеве состоится забег в поддержку нацгвардейца Маркива

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