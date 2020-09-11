В Киеве состоится забег в поддержку нацгвардейца Маркива

В Киеве 27 сентября состоится забег в поддержку украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.

Как сообщает пресс-служба МВД, забег состоится в столичном Парке Славы.

"Это инициатива, к которой следует присоединиться минимум по двум причинам! Во-первых, так мы выразим поддержку Виталию, ведь сейчас ему крайне важно видеть и слышать, что он не один! Во-вторых, что может быть лучше утреннего воскресного забега в хорошей компании?" – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора Виталию Маркиву. Он выразил надежду, что решение по нацгвардейцу будет справедливым и беспристрастным;

В Италии в 2017 году по подозрению в причастности к гибели под Славянском в 2014 году фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива.

По данным тогдашнего первого вицепремьера Украины Виталия Яремы, Роккелли убили члены незаконных вооруженных формирований.

В Италии 12 июля 2019 Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

17 января 2020 Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.

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