Главная Новости
29 мая • обновлено в 18:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве с 1 июня ограничат работу некоторых станций метро

740
Читать материал на украинском

В Киеве некоторые станции метрополитена будут закрывать на вход, чтобы соблюдать правила социального дистанцирования.

Как рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон в комментарии РБК-Украина, с 1 июня ожидается увеличение количества пассажиров, поскольку возобновится пригородное сообщение.

"Такая практика применяется при массовых мероприятиях, которые неоднократно проходили в Киеве, когда на станции может работать вместо трех дверей на вход две-одни двери для того, чтобы растянуть пассажиропоток.

А с 1 июня мы понимаем, что будет увеличиваться пассажиропоток, потому что поедет пригород... Планируется открытие пригородного сообщения. Поэтому еще раз напоминаем, что могут быть ограничения на вход на некоторых станциях", – рассказала она.

Макогон отметила, что ситуация постоянно мониторится, поэтому станции, где понадобятся ограничения, будут определять в режиме реального времени.

В Киеве будут закрывать на вход некоторые станции метро

В Киеве будут закрывать на вход некоторые станции метро

Как писал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 июня, такое решение принял Кабмин 20 мая. Однако ограничительные меры ослабят. Если в стране зафиксируют резкий спад заболеваемости, то карантин и вовсе отменят.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Киевское метро" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Киевское метро
Персона
Наталья Макогон
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя и животные здесь ни при чем.

  • Врачи предупредили о семи видах сыпи, которые вызывает коронавирус.

  • Американские ученые установили, что препарат, который используют для лечения детей, помогает в 90% случаев COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги