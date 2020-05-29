В Киеве некоторые станции метрополитена будут закрывать на вход, чтобы соблюдать правила социального дистанцирования.

Как рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон в комментарии РБК-Украина, с 1 июня ожидается увеличение количества пассажиров, поскольку возобновится пригородное сообщение.

"Такая практика применяется при массовых мероприятиях, которые неоднократно проходили в Киеве, когда на станции может работать вместо трех дверей на вход две-одни двери для того, чтобы растянуть пассажиропоток.

А с 1 июня мы понимаем, что будет увеличиваться пассажиропоток, потому что поедет пригород... Планируется открытие пригородного сообщения. Поэтому еще раз напоминаем, что могут быть ограничения на вход на некоторых станциях", – рассказала она.

Макогон отметила, что ситуация постоянно мониторится, поэтому станции, где понадобятся ограничения, будут определять в режиме реального времени.

В Киеве будут закрывать на вход некоторые станции метро

Как писал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 июня, такое решение принял Кабмин 20 мая. Однако ограничительные меры ослабят. Если в стране зафиксируют резкий спад заболеваемости, то карантин и вовсе отменят.

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