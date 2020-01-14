Сгорели все лекарства: на Донбассе пожар уничтожил базу волонтеров ООС

В ночь на 14 января в районе Широкино Донецкой области сгорела база волонтеров-парамедиков, которые помогали Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате огонь уничтожил все накопленные запасы лекарств и другое ценное имущество, написала на своей странице в Facebook волонтер Юлия Паевская (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"База "Ангелов Тайры" сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы", – написала она.

Пожар уничтожил базу волонтеров ООС Facebook Юлии Паевской

Паевская уточнила, что предположительной причиной пожара стало возгорание проводки. Однако спасателям удалось уберечь от огня некоторые запасы для помощи военным на фронте. По словам волонтера, теперь база нуждается в помощи, чтобы восстановить свои ресурсы.

В огне сгорели все лекарства и множество имущества Facebook Юлии Паевской

Причиной ЧП могло быть возгорание проводки Facebook Юлии Паевской

Как сообщал OBOZREVATEL:

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"Киборг в штатском", как прозвали старушку, сгорела заживо в своем доме. Причиной пожара стало возгорание от керосиновой лампы или свечи. Спасатели не смогли вовремя добраться на место ЧП из-за отсутствия нормальной дороги.

Женщина жила без электричества и под угрозой постоянных обстрелов российских оккупантов, однако до последнего оставалась на передовой и помогала волонтерам.

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