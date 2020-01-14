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14 января • обновлено в 12:00
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Сгорели все лекарства: на Донбассе пожар уничтожил базу волонтеров ООС

1.4т
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В ночь на 14 января в районе Широкино Донецкой области сгорела база волонтеров-парамедиков, которые помогали Операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате огонь уничтожил все накопленные запасы лекарств и другое ценное имущество, написала на своей странице в Facebook волонтер Юлия Паевская (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"База "Ангелов Тайры" сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы", – написала она.

Пожар уничтожил базу волонтеров ООС

Пожар уничтожил базу волонтеров ООС

Facebook Юлии Паевской

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Паевская уточнила, что предположительной причиной пожара стало возгорание проводки. Однако спасателям удалось уберечь от огня некоторые запасы для помощи военным на фронте. По словам волонтера, теперь база нуждается в помощи, чтобы восстановить свои ресурсы.

В огне сгорели все лекарства и множество имущества

В огне сгорели все лекарства и множество имущества

Facebook Юлии Паевской

Причиной ЧП могло быть возгорание проводки

Причиной ЧП могло быть возгорание проводки

Facebook Юлии Паевской

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 2 декабря стало известно о трагической гибели 79-летней жительницы поселка Опытное на Донбассе Марии Горпинич, ставшей легендой из-за своей патриотической позиции.

  • "Киборг в штатском", как прозвали старушку, сгорела заживо в своем доме. Причиной пожара стало возгорание от керосиновой лампы или свечи. Спасатели не смогли вовремя добраться на место ЧП из-за отсутствия нормальной дороги.

  • Женщина жила без электричества и под угрозой постоянных обстрелов российских оккупантов, однако до последнего оставалась на передовой и помогала волонтерам.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Юлия Паевская Тайра
Место
Украина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И это не последний пожар - надо же нашим сволонтёрам достраивать свои "хатынки" в Европе ))
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Ку Алексей
Ку Алексей
Всё уже украдено до нас.(с)
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Самый простой и надежный вариант сокрытия воровства, многократно использован в ВСУ.
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