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3 декабря • обновлено в 14:08
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В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем: эмоциональные фото

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В Киеве в центре культуры и искусств Службы безопасности Украины попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

В церемонии приняли участие тысячи людей. Об этом написала пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Долг Герою отдало и руководство СБУ, сотни боевых побратимов и коллег погибшего. Также президент Украины Владимир Зеленский передал траурный венок.

В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем

В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем

СБУ

"Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", – сказал глава СБУ Иван Баканов.

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В Киеве попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым

В Киеве попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым

СБУ

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе

СБУ

В Киеве попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым

В Киеве попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым

СБУ

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе

СБУ

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Донбасс Служба безопасности Украины
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Админы. Вы можете хоть эту статью оградить от скота одичалого с росеи?
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фил филька
фил филька
пошучу ка в стиле штефана: "а что в киев кобзон приехал?"))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
фил филька, не. Кобзон это чисто на паРРаше исполняет куплеты. Также плетет лапти.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
фил филька, ротару!))
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