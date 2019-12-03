В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем: эмоциональные фото

В Киеве в центре культуры и искусств Службы безопасности Украины попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

В церемонии приняли участие тысячи людей. Об этом написала пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Долг Герою отдало и руководство СБУ, сотни боевых побратимов и коллег погибшего. Также президент Украины Владимир Зеленский передал траурный венок.

В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем СБУ

"Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС – большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", – сказал глава СБУ Иван Баканов.

В Киеве попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым СБУ

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе СБУ

В Киеве попрощались с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым СБУ

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Два украинских воина погибли во время выполнения боевого задания, подорвавшись на неизвестных взрывчатых устройствах 1 декабря на Донбассе.

Бойцами оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" по имени Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

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