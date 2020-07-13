В Киеве похолодает: синоптики дали прогноз на неделю

В Киеве с понедельника, 13 июля, и до пятницы, 17 июля, будет в основном сухая, впрочем, довольно прохладная (как на лето) погода. Дожди с грозами ожидаются только в последние сутки.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер будет с мощностью от 3-8 м/с до 7-12 м/с.

Так, в понедельник днем, 13 июля, в столице ожидается +19...+21 градус тепла. Будет сухо, но достаточно облачно.

Во вторник, 14 июля, также осадки не предусматриваются. Ночью будет +11...+13 градусов, а днем температура поднимется до +21...+23. В среду, 15 июля, погода будет такой же.

В четверг, 16 июля, в Киеве все еще будет сухо и облачно. Ночью ожидается +13...+15 градусов, а днем – около +22...+24. В пятницу, 17 июля, хотя температурные значения будут аналогичными, но пойдут дожди с грозами.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал что август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.