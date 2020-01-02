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2 января • обновлено в 11:56
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В Киеве под Офисом президента открыли каток: сколько стоит и когда можно посетить

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В Киеве возле Офиса президента Украины, что на улице Банковой, открыли новый каток, посетить который можно бесплатно.

Для того, чтобы арендовать коньки, деньги также не понадобятся. А еще посетители могут приходить со своими, об этом написало издание Большой Киев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам журналистов, все коньки для аренды новые, но без заточки, поэтому скользкие на поворотах. В наличии есть размера от 27 до 45.

В Киеве под Офисом президента открыли каток

В Киеве под Офисом президента открыли каток

Скриншот

Возле катка установлена надувная юрта, внутри которой можно переобуться, оставить вещи и погреться, но в тоже время локаций с едой рядом нету. Также есть два биотуалета. Курить на катке и возле него запрещено. За это могут оштрафовать на 200 грн.

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Каток открыт с 10:00 до 20:00, но посетить его можно только в соответствующие сеансы, которые длятся час. После каждого из них предусматривается перерыв в 30 минут на очистку льда.

Журналисты отметили, что в одно время на катке может пребывать до 40 человек, а самый большой ажиотаж – после обеда.

График работы катка возле Офиса президента в Киеве

График работы катка возле Офиса президента в Киеве

Большой Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в середине декабря у здания Офиса президента в Киеве начали устанавливать каток. А уже в конце месяца под ОПУ, рядом с местом, где начали сооружение катка, установили надувную юрту.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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