В Киеве большинство салонов красоты, массажа и парикмахерских во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 действительно закрылись, но такие услуги по состоянию на 3 апреля продолжали оказывать "на дому".

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Это выяснил журналист OBOZREVATEL, который провел специальную инспекцию. Он побывал в нескольких районах столицы Украины и увидел только один салон, у которого дверь не была закрыта, впрочем, в течение нескольких часов туда никто не заходил (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Но в интернете журналисту удалось найти немало объявлений о предоставлении парикмахерских услуг, массажа "на дому", в частности в Печерском, Шевченковском, Дарницком районах города. Он позвонил по нескольким номерам и спросил о возможности записи на стрижку.

"Можете записаться на завтра, потому что сегодня все занято. Только ко мне домой. Цена – 400 гривен", – ответила парикмахер.

В Киеве парикмахеры и массажисты решили "обойти" карантин. Иллюстрация

"Вы мне завтра позвоните, я скажу, когда будет свободно. Утро было занятым с 10 до 15, и в 17 также будет мужчина. Я вообще к себе приглашаю, но могу и приехать, если вы хотите. Если к вам приеду, то это будет 300 гривен и плюс такси", – объяснили за вторым номером.

Такая же ситуация наблюдалась и с записью на услуги массажа в столице. Женщина, которая подняла трубку, заверила, что может предоставить их как у себя дома, так и у клиента. Стоимость часового сеанса, по ее словам, – 500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Появилась информация, что в Киеве во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 могут открыть парикмахерские, но не будут делать этого в течение не менее недели.

Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к жителям города и заявил, что общественный транспорт, салоны красоты и массажные кабинеты столицы не возобновят работу, пока не произойдет спада заражения COVID-19.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что до 24 апреля женщинам придется самостоятельно делать маникюр и прически, Кличко сказал: "Да, простите, пожалуйста. Мэр Палермо сказал очень жесткую вещь: "Простите, на кладбище на вашу прическу никто смотреть не будет".

Советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что в Киеве парикмахерские и салоны красоты не будут работать до улучшения эпидемической ситуации, сложившейся из-за распространения COVID-19.

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