В Киеве парашютист спрыгнул с многоэтажки и застрял на столбе: фото

В Киеве мужчина прыгнул с крыши 33-этажного жилого дома с парашютом, но застрял на электростолбе. ЧП произошло ночью 19 марта в Днепровском районе.

Самостоятельно спуститься ему не удалось, поэтому снимать экстремала пришлось спасателям, сообщили на странице ГосЧС Киева в Facebook.

"Он прыгнул с парашютом ради острых ощущений, но не рассчитал траекторию и зацепился летательным аппаратом за электропору", ‒ уточнили спасатели.

Парашутист в Киеве застрял на столбе Facebook ГосЧС в Киеве

Снимать мужчину пришлось при помощи трехступенчатой лестницы. Известно также, что мужчине удалось избежать травм.

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2018 года парашютист спрыгнул прямо из окна многоэтажки. Видеозапись полета вмиг разлетелась в соцсетях.

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