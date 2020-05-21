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21 мая • обновлено в 14:00
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/ Жизнь столицы

В Киеве откроют метро, садики и спортзалы: Кличко дал подробный график выхода Киева из карантина

  • Мэр Киева Виталий Кличко подробно объяснил, когда и что именно откроется в столице в рамках следующего этапа ослабления карантина

  • Главным требованием будет соблюдение всех норм и регламентов

  • С 23 в обычном режиме заработает общественный транспорт, торговые заведения размером до 1000 кв. м, спортивные и детские площадки

  • С 25 мая – метро, промышленные рынки; решение о дате открытия ТРЦ город примет отдельно

  • С 1 июня – детские сады, школы, учреждения профессионально-технического и высшего образования, детско-юношеские спортивные школы, спортзалы, фитнесзалы, зоны отдыха и пляжи

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Мэр Киева Виталий Кличко подробно объяснил, когда и что именно откроется в столице в рамках следующего этапа ослабления карантина. В частности, с 23 мая заработает наземный общественный транспорт, с 25 мая – метро, а с 1 июня – детские сады и школы, спортивные залы.

Об этом он рассказал во время брифинга 21 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Yotube-канале. Кличко отметил, что главным требованием будет соблюдение всех норм и регламентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как видите, вирус не отступает. И очень важно, насколько все будут соблюдать правила. Особенно, когда мы ослабляем ограничения. Поэтому не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте своей безопасностью, своим здоровьем и здоровьем людей, которые рядом!" – подчеркнул мэр столицы.

Кличко дал подробный график выхода Киева из карантина. Иллюстрация

Кличко дал подробный график выхода Киева из карантина. Иллюстрация

Что откроется в Киеве с 23 мая:

  • Возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);

  • Торговые заведения размером до 1000 кв. м;

  • Спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

Что откроется в Киеве с 25 мая:

  • Метрополитен;

  • Промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;

  • Решение о дате открытия ТРЦ город примет отдельно – уже после того, как метро возобновит работу.

Что откроется в Киеве с 1 июня:

  • Детские сады и школы (для 11 классов, которые будут сдавать ВНО);

  • Учреждения профессионально-технического и высшего образования (для выпускников и абитуриентов);

  • Детско-юношеские спортивные школы;

  • Спорткомплексы, спортзалы и фитнесзалы, без работы бассейнов;

  • Зоны отдыха и пляжи у водоемов.

"Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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