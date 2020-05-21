Мэр Киева Виталий Кличко подробно объяснил, когда и что именно откроется в столице в рамках следующего этапа ослабления карантина. В частности, с 23 мая заработает наземный общественный транспорт, с 25 мая – метро, а с 1 июня – детские сады и школы, спортивные залы.
Об этом он рассказал во время брифинга 21 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Yotube-канале. Кличко отметил, что главным требованием будет соблюдение всех норм и регламентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Как видите, вирус не отступает. И очень важно, насколько все будут соблюдать правила. Особенно, когда мы ослабляем ограничения. Поэтому не устану обращаться к киевлянам: не пренебрегайте своей безопасностью, своим здоровьем и здоровьем людей, которые рядом!" – подчеркнул мэр столицы.
Кличко дал подробный график выхода Киева из карантина. Иллюстрация
Что откроется в Киеве с 23 мая:
Возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);
Торговые заведения размером до 1000 кв. м;
Спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.
Что откроется в Киеве с 25 мая:
Метрополитен;
Промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;
Решение о дате открытия ТРЦ город примет отдельно – уже после того, как метро возобновит работу.
Что откроется в Киеве с 1 июня:
Детские сады и школы (для 11 классов, которые будут сдавать ВНО);
Учреждения профессионально-технического и высшего образования (для выпускников и абитуриентов);
Детско-юношеские спортивные школы;
Спорткомплексы, спортзалы и фитнесзалы, без работы бассейнов;
Зоны отдыха и пляжи у водоемов.
"Хочу подчеркнуть: все запланированные ослабления будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса", – подытожил Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.
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