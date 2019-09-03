В Киеве отключат воду: названы улицы и сроки

На многих улицах Киева со вторника, 3 сентября, до субботы, 7 сентября, прекратят водоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала" на своем сайте. Дело в том, что компания будет проводить ремонтные работы.

Так, 3 сентября отключили воду на проспекте Отрадный, 8а, 14/45а, 6/1, 8, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14/95, улице Донца, 13б, а также Гарматной, 53, 55, 57. Ее не будет до 23 часа.

В Киеве отключат воду

Также во вторник до 21:00 водоснабжение прекратили на улицах Ушинского, 27, 29, 36, 40, Фастовская, 1, 1А, 8в и Волынская, 26а, 28-30.

До 19:00 воды не будет на улице Григория Сковороды, 21, 29. Ее отключили до 22 часов и на улицах Ужгородская, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 28, Никопольская, 16а, 16б, 18, 18б, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 35 и Буйко, 24, 26, 28, 28/2, 29, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 39.

В среду, 4 сентября, водоснабжения прекратят с 10:00 до 22:00 на улице Бакинская, 35, 37, 37а, 37б, 37в. А с пятницы, 6 сентября, 20:00 до субботы, 7 сентября, 9:00 воды не будет на проспекте Науки, 62, 64, 68, 70/1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Киевводоканале" собираются поднять тариф на водоснабжение и водоотведение. Рост составит 6%, а кубометр воды будет стоить 21,593 гривень.

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