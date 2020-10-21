В Киеве от COVID-19 умерла 21-летняя волонтер

В Киеве 20 октября от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова. Болезнь спровоцировала у нее пневмонию и редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гиенна-Барре.

Речь идет о том, что иммунная система человека сама поражает собственные периферийные нервы и приводит к полному параличу. О трагедии написали на странице Фундации региональных инициатив в Facebook, где работала девушка.

"Наша Инна Волкова умерла. Инна была общественным деятелем, активисткой и очень искренним человеком. Она помогала, защищала и оберегала невероятное количество людей. 20 октября остановилось большое любящее сердце невероятной девушки", – написали коллеги Волковой.

По их словам, она две недели боролась за жизнь в отделении интенсивной терапии и реанимации Киевской больницы №9. Однако из-за СОVID-19 и его последствий тело девушки отказало и ее подключили к ИВЛ.

Соболезнования по поводу смерти волонтера выразила общественный деятель, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Марина Хромых в Facebook.

"Мы искали способы, как ее спасти и помочь. Но ее сердце остановилось. Инна – замечательный человечек, который нес в этот непонятный мир очень много добра и тепла. Прости, что не получилось помочь. Сейчас очень хочется верить, что рай существует и ты в дороге в лучший мир", – написала женщина.

Также на новость о трагедии в Facebook отреагировал журналист Айдер Муждабаев. "Я плачу, только что увидел. Господи, за что... Инночка... Светлый человек. Мы всего несколько раз виделись, ребята записали со мной интервью по журналистике для молодых коллег. Она такая добрая, патриотическая, нежная... Вечная память, ненавижу этот чертов мир, где такое возможно. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. Сердце разрывается, просто мрак", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 октября в Харькове из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла Инна Янголенко – ветеран АТО и жена экс-комбата добровольческого батальона милиции особого назначения "Слобожанщина".