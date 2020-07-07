В Киеве объявили штормовое предупреждение: надвигаются гроза и ливень

В Киеве во вторник, 7 июля, ожидаются грозы, ливни и усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Штормовое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Ожидается первый уровень опасности (желтый) – то есть речь идет о потенциально опасных погодных условиях (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

О грозах и ливнях также написала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Уже льет и гремит! Киевлянам – приготовиться. Будет и лить, и греметь", – подчеркнула она.

Прогноз погоды в Киеве Укргидрометцентр/скриншот

Прогноз погоды в Киеве Facebook/Наталья Диденко

В то же время пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте опубликовала главные правила поведения во время таких погодных условий.

Так, во время сильного ветра следует:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи;

в случае очень сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует:

выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к ним, не браться за металлические входные двери;

находясь на природе, спуститься в низину, отойти от одиноких деревьев (столбов, вышек), водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров);

группе людей следует расположиться в одиночку;

снять металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах;

нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

При падении деревьев или веток, травмировании людей в КГГА порекомендовали немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Пресс-служба КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook уточнила, что гидрослужба начала работать в усиленном режиме, в местах возможных подтоплений заступила на дежурство техника.

"Имеем 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды. Призываем водителей быть осторожными на дорогах. В случае выявления мест подтоплений обращайтесь в нашу круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19", – говорится в посте.

Погодная ситуация в Киеве Facebook/"Киевавтодор"

Прогноз погоды в Киеве Укргидрометцентр/скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что июль начнется и завершится дождями, а в течении месяца будет и жара, и холод.