В Киеве начал работу первый электробус: назван маршрут

В Киеве начал работать первый электробус Skywell, курсирующий по маршруту №599, от метро "Харьковская" до ул. Шептицкого.

Такое транспортное средство значительно экологичнее, чем обычные автобусы, пишет "Национальный промышленный портал". До начала работы на улицах Киева Skywell тестировали в Виннице.

Facebook Skywell

"Электробус перевозит пассажиров в теплом салоне, с опытным водителем и плавным движением. За шесть часов непрерывной работы он разряжается на 60%. Вместе с ним была доставлена специальная зарядная станция, которая всего за три часа заряжает его на целый рабочий день", — уточнили в СМИ.

Facebook Skywell

Сообщается также, что при полной загрузке салона электробус может проехать без подзарядки 300 километров, что равно суточной норме маршрута. Таким образом, заряжают электробус ночью, в нерабочее время.

Facebook Skywell

Как писал OBOZREVATEL, с 30 ноября в Киеве начал курсировать экспресс в аэропорт "Борисполь". На нем добраться из столицы до самого большого аэропорта страны можно всего за полчаса и 80 гривен.

Однако долгожданный железнодорожный экспресс сломался во время курсирования уже на второй день. Один из пассажиров из-за поломки опоздал на свой рейс, однако "Укразалізниця" компенсировала стоимость билета на самолет.