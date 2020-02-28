В Киеве на выходных, 29 февраля и 1 марта, будет пасмурно, но довольно тепло.

Соответствующий прогноз погоды появился на сайте Укргидрометцентра. В основном ветер будет примерно 5-10 м/с, иногда будет подниматься до 7-12 м/с.

Так, последние зимние сутки 2020 года – 29 февраля – будут пасмурной. Ночью ожидается 0...-2 градуса, а днем температура поднимется до +5...+7.

Погода в Киеве. Иллюстрация

В первые весенние сутки – 1 марта – также будет облачно. Ночная температура будет колебаться в пределах 0...-2, а дневная – будет около +7...+9.

Погода в Киеве на выходных Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев в марте придет настоящая весна – потеплеет, вместо снега пойдет разве что дождь, чаще будет солнечная погода.

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