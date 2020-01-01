Главная Новости
1 января • обновлено в 16:09
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве на улице нашли голого неадеквата: видео 18+

4.1т
Читать материал на украинском

В Киеве патрульным пришлось успокаивать полностью голого неадеквата после празднования Нового года.

Видео инцидента показали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Отмечается, что мужчину в результате госпитализировали. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Новости
В Киеве пройдет марш в честь Степана Бандеры: первые подробности

На кадрах видно, что он совершенно голый лежит прямо на асфальте. Очевидцы утверждают, что, скорее всего, неадекватный молодой человек находился под влиянием психотропных веществ.

Осторожно! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который лишь в одних трусах принес заказ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
11
8
Смешно
0
Интересно
12
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Педофил или активист? Подробности в студию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Киборг, йопта!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Жирнов Влад
Жирнов Влад
атошник
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги