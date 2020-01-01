В Киеве на улице нашли голого неадеквата: видео 18+

В Киеве патрульным пришлось успокаивать полностью голого неадеквата после празднования Нового года.

Видео инцидента показали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Отмечается, что мужчину в результате госпитализировали. (Чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что он совершенно голый лежит прямо на асфальте. Очевидцы утверждают, что, скорее всего, неадекватный молодой человек находился под влиянием психотропных веществ.

Осторожно! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который лишь в одних трусах принес заказ.

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