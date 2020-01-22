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22 января • обновлено в 10:24
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В Киеве на мосту Патона создали "живую цепь" ко Дню Соборности: видео и фото

1.7т
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В Киеве на мосту Патона утром 22 января, в День Соборности Украины, активисты образовали "живую цепь", которая символизирует единство нашей страны.

Акция стартовала в 7:30, передает "Информатор". Люди облачились во флаги Украины и разделились на две колонны, которые движутся навстречу друг другу — с левого и правого берега.

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В Киеве на мосту Патона создали "живую цепь" ко Дню Соборности

"Информатор"

Все это сопровождается пением гимна Украины.

По словам организаторов, мероприятие посвящено 100-летней годовщине подписания Акта воссоединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину. В нем принимают участие как подростки, так и люди пенсионного возраста.

В Киеве на мосту Патона создали "живую цепь" ко Дню Соборности

Facebook группы "Повернись живым"

После создания "живой цепи", участники акции спустятся под мост Патона. Там они растянут 30-метровый флаг Украины. Одна колонна будет нести синюю его часть, а другая – желтую.

Онлайн-трансляция

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 января в Украине отмечается День соборности. Праздник приурочен к Акту объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в 1919 году.

  • В 2020 году исполняется 101 год со дня, когда Украина объединилась после нескольких веков существования раздельно.

  • На государственном уровне День Соборности начал отмечаться только в конце 90-х.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
День Соборности Украины Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Было бы очень символично, чтобы именно в этот момент произошла самопроизвольная декоммунизация моста.
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"активисты образовали "живую цепь", которая символизирует единство нашей страны." Какое такое "единство страны", где оно, в чем? Одна часть за мову и бaндеру, другая за русский язык и героев Красной Армии. "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань"!
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3
0
hunt andres
hunt andres
У упорантов ни дня без шоу. Вчера на коленях стояли, сегодня веселятся и ликуют. Странные люди:-)
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6
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
hunt andres, аХтивные аХтивисты....есть такая профессия в Украине!
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4
1

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