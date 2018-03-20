В Киеве может снова подорожать проезд: стало известно на сколько и почему

В Киеве на 1-2 гривны может подорожать проезд в маршрутках.

По словам перевозчиков, это связано с внедрением новшеств в городском общественном транспорте. В частности, в течение трех месяцев бусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, а водителей обеспечить форменной одеждой, сообщает "Сегодня".

Отдельным требованием для перевозчиков будет установка валидаторов для единого билета, который власти планируют запустить в наземном общественном транспорте этой осенью.

"Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", — заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Таким образом городские власти хотят вывести из "тени" доходы от перевозок в частном гортранспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

Конкурс частных перевозчиков на 15 городских маршрутов состоится 30 марта. Документы на участие в конкурсе подали уже 10 претендентов.

По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, внедрение всех новых требований может привести к подорожанию проезда в маршрутках, мол, приобретение и установка валидаторов, GPS-трекеров и даже приобретение форменной одежды для водителей должны окупаться.

"С внедрением этих новшеств стоимость проезда может повыситься на 1—2 гривны. Если мы хотим пользоваться качественными услугами, то должны за это платить", — считает Бацан.

В коммунальной службе перевозок поясняют, что стоимость проезда устанавливают перевозчики.

Как сообщал "Обозреватель", озвучено простое решение проблемы переполненных маршруток в Киеве и других городах Украины.