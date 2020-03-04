В Киеве женщина с двумя сыновьями 3 и 7 лет оказалась в больнице после употребления сосисок.
Случай произошел в Бортничах Дарницкого района, сообщил источник OBOZREVATEL. Как стало известно, пострадавшая приобрела продукцию в одном из супермаркетов на проспекте Петра Григоренко.
К вечеру у матери и ее детей резко ухудшилось самочувствие: появилась острая боль в животе и рвота. Пострадавшие в итоге были госпитализированы в инфекционные больницы с острой кишечной инфекцией.
Пострадавших госпитализировали
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2-летний ребенок умер во время проведения гастроскопии, родители обвинили в трагедии медиков.
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