Главная Новости
4 марта • обновлено в 21:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве мать с детьми отравилась сосисками: пострадавших госпитализировали

3.3т
Читать материал на украинском

В Киеве женщина с двумя сыновьями 3 и 7 лет оказалась в больнице после употребления сосисок.

Случай произошел в Бортничах Дарницкого района, сообщил источник OBOZREVATEL. Как стало известно, пострадавшая приобрела продукцию в одном из супермаркетов на проспекте Петра Григоренко.

К вечеру у матери и ее детей резко ухудшилось самочувствие: появилась острая боль в животе и рвота. Пострадавшие в итоге были госпитализированы в инфекционные больницы с острой кишечной инфекцией.

Пострадавших госпитализировали

Пострадавших госпитализировали

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2-летний ребенок умер во время проведения гастроскопии, родители обвинили в трагедии медиков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
дети отравились дети
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
5
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Укропродукты самые "качественные" продукты.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги