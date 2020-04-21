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21 апреля • обновлено в 12:37
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В Киеве коронавирус ударил по детям и молодежи: Кличко озвучил свежую статистику

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В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет, а также двое детей: 5-летний мальчик и 7-летняя девочка.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 21 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 42 человека. Из них – четыре медики. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных случая. Всего в Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

В Киеве коронавирус ударил по детям и молодежи. Иллюстрация

В Киеве коронавирус ударил по детям и молодежи. Иллюстрация

"Заболели: 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и девочка семи лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет, а также мальчик, которому пять лет. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", – добавил Кличко.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 21 апреля зафиксировали 1248 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 892, а на территории области – до 356.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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