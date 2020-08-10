В Киеве и области резко испортится погода: синоптики дали штормовое предупреждение

В Киеве и области резко испортится погода.
В Киеве и области в понедельник, 10 августа, резко ухудшится погода. Ожидаются грозы.
Соответствующее штормовое предупреждение появилось на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, отмечается, что в Киеве и области грозовую погоду следует ожидать в течение целого дня до 21 часов вечера.
Погода в Киеве Скриншот
Погода в Киевской области Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первой половине августа будут часто идти дожди, а вот во второй – будет сухая и солнечная погода.