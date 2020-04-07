В Киеве достроили новый корпус "Охматдета": опубликовано впечатляющее видео

В Киеве завершили строительство нового корпуса национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, опубликовав впечатляющее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По его словам, основные строительные работы в новом корпусе завершились еще 1 апреля, осталось только доставить и подключить медицинское оборудование. Официальное открытие планируют осуществить 1 июня – ко Дню защиты детей.

В Киеве достроили новый корпус "Охматдета" Скриншот

"Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", – подчеркнул Зеленский.

"Новенький корпус "Охматдета" – прямой пример того, как должна работать "Большая стройка". Украинские больницы должны быть именно такими", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве врачи из "Охматдета" провели уникальную операцию по удалению опухоли ствола головного мозга у ребенка.

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