В Киеве будут ограничивать доступ в метро: когда и на каких условиях

В метро Киева, которое 25 мая возобновило свою работу для пассажиров после длительного карантина, в часы пик временно будут ограничивать вход на некоторые станции.

Такое заявление сделал мэр столицы Украина Виталий Кличко во время брифинга 27 мая, который транслировали на его Youtube-канале. Глава города отметил, что это необходимо, чтобы не создавать большого скопления людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кличко добавил, что в первый день работы, 25 мая, киевским метро воспользовались 310 тысяч человек. Во второй день, 26 мая, оно перевезло 463 тысячи посетителей.

В то же время мэр столицы напомнил, что до пандемии коронавируса пассажиропоток в подземке Киева был более полутора миллиона человек в сутки.

Кличко заявил, что в Киеве будут ограничивать доступ в метро. Иллюстрация Цензор.Нет

"С выводов после первых двух дней работы метро: к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим!" – подчеркнул он.

Глава Киева призвал людей не пренебрегать правилами и не подвергать себя и других опасности, а также пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.

"В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа – соблюдая дистанцию и в маске", – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после почти двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро.

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