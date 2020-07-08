В Киеве будет сухая и жаркая погода: появился прогноз до конца недели

В Киеве будет сухая и жаркая погода.

В Киеве с четверга, 9 июля, и до воскресенья, 12 июля, будет в основном сухая и довольно жаркая погода. Дожди с грозами ожидаются только в последние сутки.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер сильным не будет – только 3-8 м/с или 5-10 м/с.

Так, в четверг, 9 июля, будет сухо и облачно. Ночью ожидается +14...+16 градусов тепла, а днем – около +22...+24.

В пятницу, 10 июля, осадки также не предвидятся. В первой половине суток температура будет в пределах +14...+16, во второй – поднимется до +25...+27.

В субботу, 11 июля, в столице будет сухо и облачно. Ночью ожидается +15...+17 градусов, днем – около +29...+31.

Однако уже в воскресенье, 12 июля, все сутки в Киеве будут идти дожди с грозами. Ночью будет +15...+17 градусов, а день температура поднимется до +25...+27.

Погода в Киеве Укргидрометцентр/скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что июль начнется и завершится дождями, а в течении месяца будет и жара, и холод.