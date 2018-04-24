В Киеве больницы и школы останутся без воды: названы адреса

В Киеве из-за массовых ремонтных работ без водоснабжения останутся школы, университеты и больницы.

Всего в период с 24 по 27 апреля планируется отключить более 10 улиц, сообщают в пресс-службе ПрАТ "Киевэнерго".

Так, 24 апреля с 9 до 21 часа водоснабжение будет отсутствовать по ул. Большая Васильковская, 129/21 и 121, и ул. Антоновича, 165, 165-А.

В этот же день с 9:30 и до 20:00 воды не будет в домах 13, 15 и 15-Б по улице Льва Толстого, а также 1-Б на Тарасовской, 62-А и 66 ул. Владимирской (Национальный университет пищевых технологий).

Также в ночь с 24 апреля с 22 и до 8 утра 25 апреля без воды останется ул. Стрелецкая, 12, 14, 16, (больница) и 7/6 и 16/1.

25 апреля с 10:00 до 20:00 воды не будет на ул. Тимирязевская, 22/1, 24, 22/1, 24, 30, 32, 32-Б, 34, 34-Б, 36 (школа № 5). Также это коснется домов 1, 1-Б, 1-Г на Тимерязевском переулке.

26 апреля с 9:00 до 20:00 воды не будет в жилых домах 14, 16, 18/7 на ул. Шолуденко, заводе по адресу 27/6 и фабрике на 10/8 Маршала Рибалко.

Также 26 апреля с 10:00 до 19:00 отключат в частных домах 60-90 по ул. Рубежовская, 1-9 на Бахмацкой и предприятии по адресу ул. Наумова, 15 и 17.

Кроме этого, 26 апреля с 10 до 23 без воды останутся жилые дома на ул. Касияна, 2-А и просп. Глушкова, 6.

Также в этот день с 11 до 5 утра 27 апреля от водоснабжения отключат медицинское учреждение на улице Полковая, 57 и дом на Полковой, 57-А. В это же время воды не будет в доме на Межевой, 119.

27 апреля с 9 до 17 водоснабжение прекратят в жилом доме 129/21 на Большой Васильковской и в музее М. Заньковецкой на Большой Васильковской,121.

Как писал "Обозреватель", катастрофическая изношенность сетей водоснабжения в Киеве достигла такого уровня, что масштабные отключения воды могут стать обычным явлением для жителей столицы.