В Киев ограничат въезд грузовиков: когда будет действовать запрет

Со среды, 6 ноября, в Киев ежедневно с 07:00 до 20:00 будут ограничивать въезд грузовых автомобилей. Однако решение будет внедряться постепенно, поэтому в начале будет действовать только в часы пик.

Ограничения планируют ввести навсегда. Об этом рассказали во время соответствующего пресс-брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам начальника управления патрульной полиции в городе Киеве Юрия Зозули, такое ограничение уже применялось в направлении города Борисполь. В ближайшее время оно будет действовать в житомирском, а затем – и в других направлениях.

В Киев ограничат въезд грузовиков

"В часы пик, в основном утром, мы будем ограничивать въезд фур. То есть они будут парковаться на подъездах к Киеву", – рассказал Зозуля.

Также заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин отметил, что, скорее всего, после житомирского направлении ограничения будет действовать в одесском.

"Решением предусмотрено ограничение доступа с 7 утра до 20 вечера. Но мы понимаем, что это очень большой промежуток, поэтому в начале будем выполнять его только в часы пик: то есть с 7 и до 10 утра и с 16-17 до 20 вечера", – подчеркнул Рахматуллин.

По его словам, фуры также смогут подвозить большие грузы к границам города, а там передавать их меньшим автомобилям, которые смогут системно въезжать в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве уже ограничивали движение тяжеловесного транспорта. В частности, речь идет двух летних месяцах – июне и июле. Дело в том, что тогда город накрыла жара, при которой фуры только могли навредить покрытию дорог.

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