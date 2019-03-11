Киев сковали многокилометровые пробки: карта "красных" участков

В Киеве в понедельник, 11 марта, большинство дорог сковали многокилометровые пробки. По состоянию на 9 утра, они оценивались в 8 баллов.

Согласно с данными Google-карт, одним из самых загруженных районов оказался Соломенский. Дольше всего водителям придется ехать на проспекте Лобановского, ул. Ивана Светличного и Чоколовском бульваре. Также стоит ул. Гетьмана и Борщаговская.

В центре Киева движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко до съезда на Бессарабскую площадь, частично на бульваре Леси Украинки и ул. Богдана Хмельницкого.

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Пробки в центре Киева Google-карты

На Парковой дороге движение частично запрещено, а на другом ее участке – серьезный затор. Полностью "красным" на карте обозначено Набережное шоссе, ул. Новоконстантиновская, Елены Телиги и просп. Степана Бандеры.

Среди мостов с левого на правый берег хуже всего с проездом по Патона. На втором месте по загруженности – Северный.

Пробки на мостах Киева Google-карты

На левом берегу движение затруднено в районе Осокорков, Позняков, метро "Славутич", на Харьковском шоссе и Броварском проспекте.

При въезде в Киев серьезные пробки наблюдаются на дорогах от Петропавловской Борщаговки и Вишневого.

Пробки Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева жители пожаловались на огромные ямы на дорогах, мешающие нормальному проезду автомобилей. С началом оттепели все они оказались затопленными водой, а машины буквально проваливаются в них.

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