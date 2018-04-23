Почти весь Киев может остаться без горячей воды: стало известно о серьезных проблемах

В Киеве из-за задержки передачи теплосетей в управление КГГА 80% горожан могут остаться без горячей воды.

Как сообщил внефракционный народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook, такая ситуация сложилась из-за того, что Киевсовет вовремя не рассмотрел вопрос о передаче теплосетей, двух ТЭЦ и мусоросжигательного завода "Энергия" в распоряжение города.

"На сессии Киевсовета, которая состоялась 19 апреля, решение не было рассмотрено и утверждено. Это значит, что с 26 апреля Соглашение между "Киевэнерго" и КГГА утрачивает свою силу. С 27 апреля "Киевэнерго" будет вынуждено прекратить газоснабжение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, поскольку иначе компанию могут обвинить в несанкционированном заборе газа, что предусматривает уголовную ответственность. Отключение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 от газоснабжения означает их полную остановку. Без горячей воды останется 80% киевлян", ― пояснил Борислав Береза.

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Кроме того, по словам Березы, отключение газа на мусоросжигательном заводе "Энергия" приведет его к остановке, что может привести к техногенной катастрофе.

"Это грозит Киеву техногенной катастрофой, так как на сегодняшний день завод "Энергия" перерабатывает 25% столичного мусора, а это более 20 тыс. тонн в месяц", ― заявил Береза.

Как писал "Обозреватель", возле здания "Киевэнерго" неизвестные устроили взрыв.