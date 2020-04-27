Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак оправдался за свой конфликт с полицейскими, заявив, что не нападал на правоохранителей.
На своей странице в Facebook чиновник написал, что они якобы задели его превышением служебных полномочий, однако он только проявил эмоции.
"По печально известным событиям. 26 апреля вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение", – написал Слончак.
Задержание Слончака
"Киев оперативный"
"Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!" – уверяет он.
В то же время замглавы КГГА извинился перед общественностью и правоохранителями за свою эмоциональную несдержанность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве за незначительное нарушение ПДД, во время которого ситуация переросла в конфликт с дракой, задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.
Слончака забрали в СИЗО, позже ему вызвали туда скорую помощь.
По факту инцидента, который произошел с заместителем КГГА Владимиром Слончаком начато уголовное производство.
Позже в сети опубликовали видео конфликта между Слончаком и правоохранителями, снятое на полицейский видеорегистратор. На нем зафиксировано, как Слончак повышал голос и использовал брань в сторону полицейских.
27 апреля мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко озвучил свое решение по Слончаку – его уволили с должности.
Также OBOZREVATEL писал, что известно о депутате Киевского городского совета Людмиле Костенко, которая была за рулем автомобиля с заместителем главы КГГА, задержанным за драку с патрульными.
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