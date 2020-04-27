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27 апреля • обновлено в 18:16
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/ Жизнь столицы

Топ-чиновник КГГА оправдался за потасовку с полицией: нападения не было

4.7т
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Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак оправдался за свой конфликт с полицейскими, заявив, что не нападал на правоохранителей.

На своей странице в Facebook чиновник написал, что они якобы задели его превышением служебных полномочий, однако он только проявил эмоции.

"По печально известным событиям. 26 апреля вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение", – написал Слончак.

Задержание Слончака

Задержание Слончака

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"Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было!" – уверяет он.

В то же время замглавы КГГА извинился перед общественностью и правоохранителями за свою эмоциональную несдержанность.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Слончак
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий режим.
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Pollak John
Pollak John
в изолятор его закрыли , но в ФБ он рисуется ) Его на нары давно пора кинуть , а он по сей день быкует во власти .
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
уходим на сутки с этой помойки
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Кияни Жизнь столицы

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