Тищенко пояснил, почему появился на месте взрыва в Киеве с лимонами
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что приехал с лимонами на место взрыва в жилом доме на Позняках, потому что об этом его якобы попросили врачи.
Об этом он рассказал представителям Telegram-канала PavlovskyNews в четверг, 25 июня.
По словам Тищенко, он прибыл на место ЧП сразу же для того, чтобы "выполнять роль коммуникационного центра".
"Лимоны и лед. Мы привезли лимоны, воду, салфетки, еду..." – рассказал нардеп.
(Видео - Telegram-канала PavlovskyNews)
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей. В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Всего были обнаружены тела пяти жертв взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.