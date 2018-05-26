Такси за 1500 грн: в Киеве взлетели цены из-за Лиги чемпионов

Болельщик из Швейцарии рассказал, что проехался по Киеву, где вечером 26 мая состоится финал Лиги чемпионов, за 1500 грн.

"Коррупция, коррупция! Заплатил 1500 грн", - сообщил он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, он, в первую очередь, приехал посмотреть хороший футбол.

Нашелся и тот самый таксист, который установил столь высокий тариф."Это бизнес", - говорит он. "У нас все без таксы, сколько человек готов дать, на столько мы и возим", - объясняет водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики, которые прибыли на финал Лиги Чемпионов-2018 в Киев, рассказали, что им тяжело было найти жилье в украинской столице, однако они справились.