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Такси за 1500 грн: в Киеве взлетели цены из-за Лиги чемпионов

1.6тЧитать новость на украинском

Болельщик из Швейцарии рассказал, что проехался по Киеву, где вечером 26 мая состоится финал Лиги чемпионов, за 1500 грн.

"Коррупция, коррупция! Заплатил 1500 грн", - сообщил он в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, он, в первую очередь, приехал посмотреть хороший футбол.

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Нашелся и тот самый таксист, который установил столь высокий тариф."Это бизнес", - говорит он. "У нас все без таксы, сколько человек готов дать, на столько мы и возим", - объясняет водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики, которые прибыли на финал Лиги Чемпионов-2018 в Киев, рассказали, что им тяжело было найти жилье в украинской столице, однако они справились.

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Темы
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